У боях під Авдіївкою загинули два грузинські добровольці

На Авдіївському напрямку в боях із російськими окупантами загинули двоє громадян Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинський добровольчий підрозділ "Чорний орел" у Facebook .

Там також висловили співчуття сім'ям загиблих захисників України.

"Внаслідок бойових дій на напрямі Авдіївки загинули бійці загону "Чорний орел" Давид Гогадзе та Бесо Ломідзе", - сказано у повідомленні підрозділу.

Грузинські добровольці в армії України

Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну допомагають захищати громадяни Грузії.

Зокрема, із грузинів було сформовано кілька підрозділів, у тому числі Грузинський легіон та "Чорний орел".

На початку березня стало відомо, що під час виконання бойових завдань загинули Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі, які були бійцями Грузинського легіону.

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