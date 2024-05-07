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У боях під Авдіївкою загинули два грузинські добровольці

Вівторок 07 травня 2024 22:19
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У боях під Авдіївкою загинули два грузинські добровольці Фото: загиблі на війні грузинські добровольці (facebook.com/BlackEagleSpecialForces)
Автор: Іван Носальський

На Авдіївському напрямку в боях із російськими окупантами загинули двоє громадян Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинський добровольчий підрозділ "Чорний орел" у Facebook.

"Внаслідок бойових дій на напрямі Авдіївки загинули бійці загону "Чорний орел" Давид Гогадзе та Бесо Ломідзе", - сказано у повідомленні підрозділу.

Там також висловили співчуття сім'ям загиблих захисників України.

Грузинські добровольці в армії України

Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну допомагають захищати громадяни Грузії.

Зокрема, із грузинів було сформовано кілька підрозділів, у тому числі Грузинський легіон та "Чорний орел".

На початку березня стало відомо, що під час виконання бойових завдань загинули Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі, які були бійцями Грузинського легіону.

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