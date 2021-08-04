У боях за Лашкар Гах в Афганістані вбито не менше 40 мирних жителів, - ООН

В афганському місті Лашкар Гах , столиці південної афганської провінції Гільменд, було вбито не менше 40 мирних жителів. Про це повідомили в ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа .

Організація зробила заяву в Twitter, в якій заявила про своє занепокоєння через ситуацію в Лашкар Гах.

"Висловлюємо сильне занепокоєння з приводу афганських мирних жителів в Лашкар-гасі в міру загострення бойових дій. Останні звіти показують, що 118 мирних жителів отримали поранення і 40 вбиті протягом останніх 24 годин, оскільки Талібан продовжує наземні атаки і афганська армія намагається відбити їх", - написала в Твіттері місія ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА).

ООН закликала до негайного припинення бойових дій в міських районах, оскільки в останні дні в декількох афганських містах вирували бої.