У боях за Лашкар Гах в Афганістані вбито не менше 40 мирних жителів, - ООН
В афганському місті Лашкар Гах, столиці південної афганської провінції Гільменд, було вбито не менше 40 мирних жителів. Про це повідомили в ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
Організація зробила заяву в Twitter, в якій заявила про своє занепокоєння через ситуацію в Лашкар Гах.
"Висловлюємо сильне занепокоєння з приводу афганських мирних жителів в Лашкар-гасі в міру загострення бойових дій. Останні звіти показують, що 118 мирних жителів отримали поранення і 40 вбиті протягом останніх 24 годин, оскільки Талібан продовжує наземні атаки і афганська армія намагається відбити їх", - написала в Твіттері місія ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА).
ООН закликала до негайного припинення бойових дій в міських районах, оскільки в останні дні в декількох афганських містах вирували бої.
"Сторони повинні робити більше для захисту цивільного населення, інакше удар буде катастрофічним", - заявили в місії.
Нагадаємо, що в афганському місті йдуть жорстокі бої. Афганські сили закликали мирне населення якнайшвидше покинути Лашкар Гах.
Раніше повідомлялося, що в афганській провінції загинули не менше 100 мирних жителів.