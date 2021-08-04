В боях за Лашкар Гах в Афганистане убито не менее 40 мирных жителей, - ООН
В Афганском городе Лашкар Гах, столице южной афганской провинции Гильменд, было убито не менее 40 мирных жителей. Об этом сообщили в ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.
Организация сделала заявление в Twitter, в котором заявила о своем беспокойстве из-за ситуации в Лашкар Гах.
"Выражаем сильное беспокойство по поводу афганских мирных жителей в Лашкар-Гахе по мере обострения боевых действий. Последние отчеты показывают, что 118 мирных жителей получили ранения и 40 убиты в течение последних 24 часов, поскольку Талибан продолжает наземные атаки и афганская армия пытается отразить их", - написала в Твиттере Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).
ООН призвала к немедленному прекращению боевых действий в городских районах, поскольку в последние дни в нескольких афганских городах бушевали бои.
"Стороны должны делать больше для защиты гражданского населения, иначе удар будет катастрофическим", - заявили в миссии.
Напомним, что в афганском городе идут жестокие бои. Афганские силы призвали мирное население как можно быстрее покинуть Лашкар Гах.
Ранее сообщалось, что в афганской провинции погибли не менее 100 мирных жителей.