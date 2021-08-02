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США звинуватили талібів у масовому вбивстві мирних жителів у провінції Кандагар

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Кабул, Понеділок 02 серпня 2021 17:04
США звинуватили талібів у масовому вбивстві мирних жителів у провінції Кандагар Фото: таліби влаштували масову різанину мирних жителів у провінції Кандагар в Афганістані (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США звинуватили рух "Талібан" у масових вбивствах мирних жителів в афганській провінції Кандагар. Влаштовану бойовиками різанину слід розцінювати як військовий злочин і винні повинні бути притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Кабулі.

"У Спін-Болдаку, провінція Кандагар, таліби влаштували різанину, в якій загинули десятки мирних жителів. Ці вбивства можуть бути військовими злочинами, вони повинні бути розслідувані, а винні в них бойовики і командири "Талібан", повинні бути притягнуті до відповідальності", - заявили в американській дипмісії.

Там підкреслили, що керівництво талібів має нести відповідальність за злочини своїх бойовиків. "Якщо ви не можете контролювати своїх бійців зараз, то вам нічого робити пізніше в управлінні (країною - ред.)", - додали дипломати.

Нагадаємо, останні кілька днів в Афганістані йдуть запеклі бої за контроль над низкою провінцій. У зіткненнях з урядовими військами 1 серпня було вбито понад 250 талібів.

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Талібан Сполучені Штати Америки Афганистан
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