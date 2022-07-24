У боях на Донбасі загинув польський доброволець
У боях на Донбасі загинув польський доброволець Томаш Валєнтек. Він був бійцем MMA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Громадянин Польщі воював в Інтернаціональному легіоні. За попередньою інформацією, він загинув на початку цього тижні на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу.
Інформацію про загибель добровольця влада Польщі поки не підтвердила, але організація MMA Polska вчора оголосила про трагічну смерть Томаша Валєнтека.
"З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув", - йдеться у повідомленні.
Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Tomka, który jako polski ochotnik walczył w międzynarodowym legionie obrony Ukrainy i tam poległ.— mmapolska_org (@MMAPolska_Org) July 23, 2022
Tomek brał udział i zwyciężył w Drugich Mistrzostwach MMA zorganizowanych w Gliwicach.
Spoczywaj w pokoju. pic.twitter.com/S5Y0GQMww0
Нагадаємо, що у червні стало відомо про загибель добровольця з Чехії. Він також брав участь у бойових діях на Донбасі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.