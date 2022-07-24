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У боях на Донбасі загинув польський доброволець

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Донбасс, Неділя 24 липня 2022 14:14
У боях на Донбасі загинув польський доброволець Фото: польський доброволець Томаш Валєнтек (twitter.com/MMAPolska_Org)
Автор: Наталія Юрченко

У боях на Донбасі загинув польський доброволець Томаш Валєнтек. Він був бійцем MMA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Громадянин Польщі воював в Інтернаціональному легіоні. За попередньою інформацією, він загинув на початку цього тижні на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу.

Інформацію про загибель добровольця влада Польщі поки не підтвердила, але організація MMA Polska вчора оголосила про трагічну смерть Томаша Валєнтека.

"З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у червні стало відомо про загибель добровольця з Чехії. Він також брав участь у бойових діях на Донбасі.

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