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В боях на Донбассе погиб польский доброволец

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Донбасс, Воскресенье 24 июля 2022 14:14
В боях на Донбассе погиб польский доброволец Фото: польский доброволец Томаш Валентек (twitter.com/MMAPolska_Org)
Автор: Наталья Юрченко

В боях на Донбассе погиб польский доброволец Томаш Валентек. Он был бойцом MMA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Гражданин Польши воевал в Интернациональном легионе. По предварительной информации, он погиб в начале этой недели на Донбассе в результате артиллерийского обстрела.

Информацию о гибели добровольца власти Польши пока не подтвердили, но организация MMA Polska вчера объявила о трагической смерти Томаша Валентека.

"С большой грустью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб", - говорится в сообщении.

Напомним, что в июне стало известно о гибели добровольца из Чехии. Он также принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

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