В боях за Бахмут погиб доброволец из США
В боях за оборону города Бахмут погиб доброволец из Соединенных Штатов Америки Купер "Харрис" Эндрюс.
Об этом написал журналист Джейк Ханрахан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Мужчине было 26 лет. Ранее он служил в морской пехоте США и был активистом. Американский журналист рассказал, что он и его община не знали, что Купер был под Бахмутом. И такое трагическое известие стало для них шоком.
"Он был членом Иностранного легиона, а позже Комитета сопротивления. Он попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных. Соболезнования от всех нас выражаем его семье и друзьям", - отметил Ханрахан.
Зависящие от других в Popular Front Community o Cooper and all the stories are how he helped the both in persona and remotely. Он был хорошим человеком и сыном. Мы проверяем его ложь, но будет трудиться от некоторых детей из memorial via PF soon.— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) Август 30, 2023
RIP brother pic.twitter.com/ovuS37IjUP
Ранее мы сообщали, что в боях под Бахмутом погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки.
Напомним, в боях на востоке Украины погиб бывший гуманитарный работник из Франции Кевина Д, который был добровольцем.
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