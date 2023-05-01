В боях за Бахмут погиб доброволец из США

Об этом написал журналист Джейк Ханрахан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Мужчине было 26 лет. Ранее он служил в морской пехоте США и был активистом. Американский журналист рассказал, что он и его община не знали, что Купер был под Бахмутом. И такое трагическое известие стало для них шоком.

"Он был членом Иностранного легиона, а позже Комитета сопротивления. Он попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных. Соболезнования от всех нас выражаем его семье и друзьям", - отметил Ханрахан.