У боях за Бахмут загинув доброволець зі США

Чоловікові було 26 років. Раніше він служив у морській піхоті США та був активістом. Американський журналіст розповів, що він і його спільнота не знали, що Купер був під Бахмутом. І така трагічна звістка стала для них шоком.

"Він був членом Іноземного легіону, а пізніше Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих. Співчуття від усіх нас висловлюємо його сім'ї та друзям", - зазначив Ханрахан.

Hearing from others in the Popular Front community about Cooper and all the stories are how he helped them both in person or remotely. He was a good man and a kind soul. We’re mourning his loss but will be working out some kind of memorial via PF soon.



