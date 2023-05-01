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У боях за Бахмут загинув доброволець зі США

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Понеділок 01 травня 2023 05:25
У боях за Бахмут загинув доброволець зі США Фото: у боях за Україну загинув доброволець зі США(Getty Images)
Автор: Максим Шушко

У боях за оборону міста Бахмут загинув доброволець із Сполучених Штатів Америки Купер "Харріс" Ендрюс.

Про це написав журналіст Джейк Ханрахан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Чоловікові було 26 років. Раніше він служив у морській піхоті США та був активістом. Американський журналіст розповів, що він і його спільнота не знали, що Купер був під Бахмутом. І така трагічна звістка стала для них шоком.

"Він був членом Іноземного легіону, а пізніше Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих. Співчуття від усіх нас висловлюємо його сім'ї та друзям", - зазначив Ханрахан.

Раніше ми повідомляли, у боях під Бахмутом загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.

Нагадаємо, у боях на сході України загинув колишній гуманітарний працівник із Франції Кевіна Д, який був добровольцем.

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Бахмут загинув Війна Росії проти України
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