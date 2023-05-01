У боях за Бахмут загинув доброволець зі США

Про це написав журналіст Джейк Ханрахан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Чоловікові було 26 років. Раніше він служив у морській піхоті США та був активістом. Американський журналіст розповів, що він і його спільнота не знали, що Купер був під Бахмутом. І така трагічна звістка стала для них шоком.

"Він був членом Іноземного легіону, а пізніше Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих. Співчуття від усіх нас висловлюємо його сім'ї та друзям", - зазначив Ханрахан.