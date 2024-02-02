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Трусливый поступок. Макрон отреагировал на удар РФ по Бериславу, где погибли французы

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство французских волонтеров в Бериславе, которые погибли в результате российской атаки беспилотником накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Макрон выразил сочувствие по поводу "трусливого и возмутительного акта".

"Мои мысли - с их близкими и ранеными товарищами. Я выражаю солидарность всем волонтерам, которые стремятся помочь людям", - заявил он. 

В свою очередь министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Россия должна ответить за свои преступления. 

"Два французских гуманитарных работника заплатили за свою приверженность украинцам своими жизнями. Трое получили ранения. Мои мысли с ними и их семьями. Франция поддерживает их. Россия должна ответить за свои преступления", - заявил он. 

По данным издания, двое гуманитарных работников, которые погибли в Бериславе, были членами организации Entraide Protestante Suisse, известной под немецкой аббревиатурой EPER.

Убийство французов

1 февраля российские захватчики атаковали Берислав в Херсонской области беспилотников. В результате атаки погибли двое граждан Франции, еще трое - получили ранения. 

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Эммануэль МакронФранцияБериславХерсонская областьВойна России против Украины