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Боягузливий вчинок. Макрон відреагував на удар РФ по Бериславу, де загинули французи

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон засудив убивство французьких волонтерів у Бериславі, які загинули внаслідок російської атаки безпілотником напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Макрон висловив співчуття з приводу "боягузливого і обурливого акту".

"Мої думки - з їхніми близькими і пораненими товаришами. Я висловлюю солідарність усім волонтерам, які прагнуть допомогти людям", - заявив він. 

Зі свого боку міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія повинна відповісти за свої злочини. 

"Два французькі гуманітарні працівники заплатили за свою прихильність українцям своїми життями. Троє отримали поранення. Мої думки з ними та їхніми родинами. Франція підтримує їх. Росія повинна відповісти за свої злочини", - заявив він. 

За даними видання, двоє гуманітарних працівників, які загинули в Бериславі, були членами організації Entraide Protestante Suisse, відомої під німецькою абревіатурою EPER.

Вбивство французів

1 лютого російські загарбники атакували Берислав у Херсонській області безпілотників. Внаслідок атаки загинули двоє громадян Франції, ще троє - отримали поранення.

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