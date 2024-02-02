Боягузливий вчинок. Макрон відреагував на удар РФ по Бериславу, де загинули французи

Макрон висловив співчуття з приводу "боягузливого і обурливого акту".

"Мої думки - з їхніми близькими і пораненими товаришами. Я висловлюю солідарність усім волонтерам, які прагнуть допомогти людям", - заявив він.

Зі свого боку міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія повинна відповісти за свої злочини.

"Два французькі гуманітарні працівники заплатили за свою прихильність українцям своїми життями. Троє отримали поранення. Мої думки з ними та їхніми родинами. Франція підтримує їх. Росія повинна відповісти за свої злочини", - заявив він.

За даними видання, двоє гуманітарних працівників, які загинули в Бериславі, були членами організації Entraide Protestante Suisse, відомої під німецькою абревіатурою EPER.

Вбивство французів

1 лютого російські загарбники атакували Берислав у Херсонській області безпілотників. Внаслідок атаки загинули двоє громадян Франції, ще троє - отримали поранення.

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