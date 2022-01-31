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Ф’юрі назвав ім’я свого наступного суперника, це не Усик

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Великобританія, Понеділок 31 січня 2022 10:50
Ф’юрі назвав ім’я свого наступного суперника, це не Усик Фото: Тайсон Ф’юрі (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: РБК-Україна

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіє ю WBC Тайсон Ф’юрі повідомив ім’я свого наступного суперника.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Тайсона Ф’юрі.

"Циганський король" оголосив, що свій наступний бій проведе проти Ділліана Вайта. "Хто ще не може дочекатися бою. Найкращі з Британії" - написав Ф’юрі в своїх соцмережах.

Промоутерська компанія "Queensberry" Френка Уоррена зі ставкою 41 мільйон 25 тисяч доларів виграла торги на проведення поєдинку між чемпіоном WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом.

Журналіст Майк Коппінджер повідомляє, що бій Ф’юрі-Вайт має відбутися 23 квітня у Великобританії.

Раніше з’являлась інформація що Тайсон Ф’юрі може провести бій проти Олександра Усика, але тепер скоріше за все українця чекає реванш проти Ентоні Джошуа.

Бій за чемпіонські пояси за версіями WBA, IBF, WBO та IBO між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа скоріше за все відбудеться навесні.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа та Ділліан Вайт відмовилися від відступних, що зробило проведення бою Усик-Ф’юрі неможливим.

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Тайсон Ф'юрі Бокс
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