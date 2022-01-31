Ф’юрі назвав ім’я свого наступного суперника, це не Усик

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіє ю WBC Тайсон Ф’юрі повідомив ім’я свого наступного суперника.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Тайсона Ф’юрі .

"Циганський король" оголосив, що свій наступний бій проведе проти Ділліана Вайта. "Хто ще не може дочекатися бою. Найкращі з Британії" - написав Ф’юрі в своїх соцмережах.

Промоутерська компанія "Queensberry" Френка Уоррена зі ставкою 41 мільйон 25 тисяч доларів виграла торги на проведення поєдинку між чемпіоном WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом.

Журналіст Майк Коппінджер повідомляє, що бій Ф’юрі-Вайт має відбутися 23 квітня у Великобританії.

Раніше з’являлась інформація що Тайсон Ф’юрі може провести бій проти Олександра Усика, але тепер скоріше за все українця чекає реванш проти Ентоні Джошуа.