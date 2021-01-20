WBO дозволила Джошуа провести бій до захисту титулу з Усиком

Александр Усик (фото Виталий Носач, РБК-Украина)

Всесвітня боксерська організація (WBO) схвалила проведення об'єднавчого бою чемпіона WBA/IBF/WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі. Організація більше не закликає його до обов'язкового захисту з Олександром Усиком.

Про це повідомляє боксерський портал Boxing Scene.

Видання зазначає, що українець, ймовірно, поб'ється за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом.

Переможець бою Джошуа - Ф'юрі повинен буде протягом 180 днів провести обов'язковий захист з чемпіоном поєдинку Усик - Джойс. Якщо абсолютний чемпіон відмовиться проводити обов'язковий захист, тоді переможець бою Усик - Джойс буде визнаний чемпіоном WBO в суперважкій вазі.

Останньою перешкодою для Ф'юрі залишається тривала суперечка з Деонтеєм Уайлдером, який сподівається добитися реваншу. Очікується, що рішення щодо їх третього бою буде прийнято до кінця місяця.

Нагадаємо, Усик має намір провести титульний бій за пояс WBO у 2021 році і при цьому неважливо, хто буде його суперником.