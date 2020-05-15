Бій Усика і Чісори може відбудуться за межами Великої Британії

Бій обов'язкового претендента за версією WBO українця Олександра Усика проти британського суперважкоатлета Дерека Чісори можуть перенести з Великої Британії. Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на слова промоутера Едді Хірна.

Суперники зустрілися віч-на-віч на пресконференції у березні, але їх поєдинок був відкладений через пандемію коронавірусу, а нова дата і місце ще не визначені.

Хирн зазначив, що бій Усик проти Чісора не відбудеться в перший місяць після виходу боксу з карантину, запланованого на липень.

"Нам треба буде трохи почекати. Бій не буде організований в перші чотири тижні після карантину. Я спілкувався з представником Усика Олександром Красюком, і ми шукаємо альтернативні місця для проведення бою", - заявив Хирн.

Британська комісія з контролю за боксом сподівається, що спорт може повернутися до Великої Британії у липні.

Раніше повідомлялось, що бій Усик - Чісора можуть перенести в Саудівську Аравію.

Цей поєдинок повинен стати для українця другим в суперважкій вазі. В середині жовтня минулого року Усик провів дебютний бій у суперважкій вазі проти американця Чазз Уїзерспуна, якого переміг у сьомому раунді.