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Босния – Украина: Ребров перевел в основной список сборной двух представителей УПЛ

Киев, Понедельник 11 марта 2024 13:30
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Босния – Украина: Ребров перевел в основной список сборной двух представителей УПЛ Фото: Александр Тымчик вернется в ряды "сине-желтых" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров произвел кадровые изменения в коллективе в начале подготовки к поединку со сборной Боснии и Герцеговины в плей-офф за место на Евро-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб перевел в список основных двух футболистов. В лагерь "сине-желтых" приедут защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик и полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк.

Оба исполнителя призваны закрыть вероятный кадровый дефицит на правом фланге. Ребров изменил состав на фоне восстановления Ярмоленко и повреждения с пока неизвестными последствиями у Цыганкова. Если опасения по поводу состояния последнего подтвердятся, то на две позиции справа оставалось трио игроков – защитник Конопля, вингер Зубков и универсал Караваев.

Тренировочный сбор национальной команды начнется 14 марта в испанской Марбелье. Там подопечные Реброва будут готовиться к 19 марта, когда улетят в Сараево. Матч против боснийской сборной назначен на 21 марта. Финал плей-офф состоится 26 марта во Вроцлаве.

Украина и Евро-2024

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

Если сборная Украины преодолеет двух соперников, то попадет на чемпионат Европы. Там победитель пути B Лиги наций будет соревноваться в группе E. Трио соперников определили ранее – сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне.

К слову, ранее сборная Боснии и Герцеговины вызвала 27 футболистов на предстоящий поединок.

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