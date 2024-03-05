Босния – Украина: балканская сборная объявила состав с четырьмя "россиянами" в обойме

Тренерский штаб национальной команды Боснии и Герцеговины обнародовал заявку на полуфинальный матч плей-офф Лиги наций. Победитель мини-турнира поедет на Евро-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter ассоциации .

Наставник "драконов" Саво Милошевич вызвал в ряды сборной 27 исполнителей. Четверо из них представляют чемпионат России.

В лагере балканской команды ждут защитника "Оренбурга" Ренато Гойковича, его одноклубника-полузащитника Ивана Башича, хавбека самарских "Крыльев Советов" Арана Рахмановича и нападающего "Локомотива" из Москвы Саида Хамулича. Также приедут в сборную главные звезды боснийского футбола – хавбек Миралем Пьянич ("Шарджа") и форвард Эдин Джеко ("Фенербахче").

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в Зенице. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф за место на чемпионате Европы.

Вратари: Шехич, Василий, Пирич

Защитники: Дедич, Газибегович, Чивич, Колашинац, Ахмедходжич, Баришич, Хаджикадунич, Гойкович, Муякич

Полузащитники: Крунич, Цимирот, Башич, Тахирович, Пьянич, Хусейнбашич, Хайрадович, Рахманович

Нападающие: Джеко, Демирович, Табакович, Билбия, Хамулич, Превляк, Варешанович

Украина и Евро-2024

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

Если сборная Украины преодолеет двух соперников, то попадет на чемпионат Европы. Там победитель пути B Лиги наций будет соревноваться в группе E. Трио соперников определили ранее – сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне.