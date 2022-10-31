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Босния и Герцеговина приняла окончательное решение о матче против сборной России

Фото: Боснийцы не сыграют против сборной России (twitter.com/NFSBiH)
Автор: Антон Федорцив

Футбольный союз Боснии и Герцеговины решил не выводить Россию из футбольной изоляции в Европе и отменил запланированный на осень товарищеский матч сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Драконы" решили не играть против России 19 ноября. Поединок должен был принять российский Санкт-Петербург.

"На сегодняшнем заседании исполнительного совета Футбольного союза Боснии и Герцеговины запланированный на 19 ноября матч был перенесен. Президент ФСБиГ господин Вико Желькович заявил, что товарищеская игра возможна в одну из будущих дат", – говорится в сообщении.

Разговоры о контрольном поединке сборных начались в сентябре. Футбольный союз Боснии и Герцеговины принял предложение россиян сыграть товарищеский матч, но столкнулся с внутренней и внешней критикой. Против сборной России отказались играть звезды команды вроде Джеко и Пьянича, а Украинская ассоциация футбола призвала коллег отказаться от намерений.

В этом году сборная Боснии и Герцеговины поднялась в Дивизион A Лиги наций. В рейтинге национальных команд ФИФА "желто-синие" в данный момент занимают 58-е место.

Ранее итальянская сборная получила шанс поехать на ЧМ-2022 после провальной квалификации. "Скуадра Адзурра" на Мундиале в Катаре может заменить сборную Туниса. Африканцев готовятся наказать за вмешательство правительства в работу футбольной федерации.

К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.

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