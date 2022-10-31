UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боснія і Герцеговина прийняла остаточне рішення щодо матчу зі збірною Росії

Фото: Боснійці не зіграють проти збірної Росії (twitter.com/NFSBiH)
Автор: Антон Федорців

Футбольний союз Боснії і Герцеговини вирішив не виводити Росію з футбольної ізоляції в Європі та скасував запланований на осінь товариський матч збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Дракони" вирішили не грати проти Росії 19 листопада. Поєдинок повинен був прийняти російський Санкт-Петербург.

"На сьогоднішньому засіданні виконавчої ради Футбольного союзу Боснії і Герцеговини запланований на 19 листопада матч був перенесений. Президент ФСБіГ пан Віко Жельковіч заявив, що товариська гра можлива в одну з майбутніх дат", – ідеться в повідомленні.

Розмови про контрольний поєдинок збірних розпочалися у вересні. Футбольний союз Боснії і Герцеговини прийняв пропозицію росіян зіграти товариський матч, але зіткнувся з внутрішньою і зовнішньою критикою. Проти збірної Росії відмовилися грати зірки команди на кшталт Джеко та П'яніча, а Українська асоціація футболу закликала колег відмовитися від намірів.

Цьогоріч збірна Боснії і Герцеговини піднялася в Дивізіон A Ліги націй. У рейтингу національних команд ФІФА "жовто-сині" наразі посідають 58-ме місце.

Раніше італійська збірна отримала шанс поїхати на ЧС-2022 після провальної кваліфікації. "Скуадра Адзурра" на Мундіалі в Катарі може замінити збірну Тунісу. Африканців готуються покарати за втручання уряду в роботу футбольної федерації.

До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФутбол