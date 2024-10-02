ua en ru
Ср, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Босния и Герцеговина усилила меры безопасности из-за обострения на Ближнем Востоке

Босния и Герцеговина, Среда 02 октября 2024 19:27
UA EN RU
Босния и Герцеговина усилила меры безопасности из-за обострения на Ближнем Востоке Фото: министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Босния и Герцеговина ввели усиленные меры безопасности. Это связано с эскалацией военных событий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Боснии и Герцеговины Зукана Хелеза.

"К сожалению, мы наблюдаем эскалацию военных событий на Ближнем Востоке и в Украине. В связи с этим, с потенциальными соображениями о Боснии и Герцеговине, приказал ввести усиленные меры безопасности командных объектов, подразделений, сооружений и хранения оружия и боеприпасов в составе Вооруженных сил Боснии и Герцеговины с целью защиты личного, сооружений Министерства обороны Боснии и Герцеговины и Вооруженных сил", - сообщил министр.

Хелез заявил, что вышеупомянутые меры предохранительны и будут действовать до дальнейшего сообщения.

"Граждане Боснии и Герцеговины не должны бояться, ситуация с безопасностью в нашей стране стабильна и нет никакой информации или признаков того, что она будет нарушена. Усиленные меры безопасности касаются исключительно военных объектов", - подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что между Израилем и "Хезболлой" в последние недели существенно обострились отношения. На прошлой неделе ситуация осложнилась после того, как ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был убит лидер "Хезболлы" Хасана Насраллу.

Тогда же Иран начал угрожать Израилю возмездием, а в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.

Заметим, что сегодня посол призвал украинцев не посещать Израиль без крайней необходимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан Иран Хезболла Босния и Герцеговина
NEWS
Украина потеряла выгодный плацдарм. Почему ВСУ вышли из Угледара и что может быть дальше
Украина потеряла выгодный плацдарм. Почему ВСУ вышли из Угледара и что может быть дальше
DAILY
Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов