Босния и Герцеговина усилила меры безопасности из-за обострения на Ближнем Востоке

Босния и Герцеговина ввели усиленные меры безопасности. Это связано с эскалацией военных событий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Боснии и Герцеговины Зукана Хелеза.

"К сожалению, мы наблюдаем эскалацию военных событий на Ближнем Востоке и в Украине. В связи с этим, с потенциальными соображениями о Боснии и Герцеговине, приказал ввести усиленные меры безопасности командных объектов, подразделений, сооружений и хранения оружия и боеприпасов в составе Вооруженных сил Боснии и Герцеговины с целью защиты личного, сооружений Министерства обороны Боснии и Герцеговины и Вооруженных сил", - сообщил министр.

Хелез заявил, что вышеупомянутые меры предохранительны и будут действовать до дальнейшего сообщения.

"Граждане Боснии и Герцеговины не должны бояться, ситуация с безопасностью в нашей стране стабильна и нет никакой информации или признаков того, что она будет нарушена. Усиленные меры безопасности касаются исключительно военных объектов", - подчеркнул он.