Китайський виробник дронів DJI призупинить бізнес в Росії та Україні

Китайська компанія DJI Technology Co припиняє продаж своїх дронів в Росії та Україні. Рішення пов'язане з тим, що її продукція використовується в бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що раніше українська сторона звинуватила DJI в витоку військових даних до Росії. Представник компанії назвав звинувачення "абсолютно помилковими".

"DJI не приймає будь-яке використання наших дронів для заподіяння шкоди, і ми тимчасово припиняємо продажі в цих країнах, щоб ніхто не використовував наші дрони в бою", - зазначив він.

Також повідомляється, що DJI не контролює використання своєї продукції, а також не знайшла підтвердження того, що російські військові в Україні застосовують її дрони.