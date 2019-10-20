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У Берліні загорівся вагон потяга, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    20.10.2019 - 02:16
У Берліні загорівся вагон потяга, є постраждалі
Фото: пожежа в потязі у Берліні (twitter.com/Berliner_Fw)

Займання сталося в спеціальному поїзді для футбольних вболівальників

У Берліні (Німеччина) загорівся один із вагонів потягу далекого прямування, в результаті чого постраждали три людини. Про це повідомила пожежна служба німецької столиці, передає РБК-Україна з посиланням на її сторінку Twitter.

Вагон загорівся на станції "Бельвю", розташованій у центрі Берліна, у спеціальному поїзді для вболівальників футбольного клубу "Фрайбург", які приїхали в німецьку столицю на матч команди з берлінським клубом "Уніон".

Через пожежу було призупинено рух поїздів лініями міської електрички S3, S5, S7 і S9.

О 22:07 загоряння було ліквідоване.

Нагадаємо, 17 жовтня на заході Саудівської Аравії у результаті аварії за участю автобуса і вантажівки, під час якої автобус загорівся, загинули щонайменше 35 паломників, четверо постраждали.

1 жовтня на півдні Перу пасажирський автобус зірвався у прірву з висоти 100 метрів, у результаті чого загинуло понад 20 людей, ще 30 людей постраждали.

У Китаї в результаті пожежі на фабриці загинули майже 20 осіб У Греції через пожежу на поромі евакуювали понад 500 пасажирів
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