"Бортанули" после первого свидания: как не попрощаться с самооценкой

Ваш человек точно не исчезнет

Психологи утверждают, что такой отказ после первого свидания - это не провал, а часть процесса. Важно не позволить этой ситуации разрушить вашу самооценку.

"Голуби не должны влюбляться в воробьев, и наоборот. Может этот человек просто не твоя птица? Отказ - это не приговор, а отбор. Жизнь вам просто шепчет: "Это - не ваше, идите дальше", - отмечает специалист.

Причины, не имеющие к вам отношения

Первое, что нужно осознать - это то, что причина отказа, скорее всего, не в вас. Подумайте об этом с другой перспективы:

Разные ожидания. Вы могли искать серьезных отношений, а ваш партнер - легкого развлечения.

Личные обстоятельства. Возможно, человек недавно пережил расставание и еще не готов к новым отношениям, или же у него проблемы на работе или в семье.

"Химия" не сработала. Это может быть абсолютно нелогичным, но факт. Иногда "искра" просто не возникает, и в этом нет ничьей вины.

"Осознайте, что выбор другого человека - это его выбор. Это не значит, что вы "недостаточно хороши", - говорит эксперт.

Самооценка - это не кресло напрокат

Самооценка - это ваша внутренняя опора. Если она зависит от реакции других, она становится хрупкой. Здоровую самооценку нельзя разбить чужим "нет".

"Примите отказ как фильтр, а не как приговор. Каждая неудачная встреча - это просто информация о том, что этот человек вам не подходит. Это не значит, что вам не подходит никто. Отказ - это защита от отношений, которые все равно не были бы счастливыми", - объясняет Виталий Курсик.

Отделяйте событие от личности

Отказ - это то, что произошло. "Я не понравился" - это интерпретация (то, как вы это объясняете для себя). "Я - неудачник" - это ярлык, который вы вешаете на себя из-за какого-то малознакомого вам человека. Не позволяйте одному опыту определять, кто вы есть.

Сосредоточьтесь на себе

Вместо того чтобы анализировать партнера, подумайте о себе: "Понравилась ли мне эта встреча? Был ли я собой? Хотел бы я встретиться с этим человеком снова?". Ответы на эти вопросы важнее мнения другого человека.

"Если ваша самооценка держится на реакциях других - то это не самооценка, а какое-то прокатное кресло. В конце концов, верните корону на место и поставьте спину ровно и двигайтесь дальше. Вы классные. Просто это был не ваш человек. И это абсолютно нормально", - резюмирует Виталий Курсик.