5 тем, которые испортят даже идеальное свидание: о чем говорить не стоит

Свидание - это не интервью и не исповедь в храме. Но иногда кажется, что некоторые этого не понимают. Вместо легкого флирта и знакомства вы уже слушаете истории о бывших, психотерапии, геморрое и "как мы в будущем разделим бюджет". Такое начало может перечеркнуть даже самый перспективный контакт.

Какие темы лучше оставить при себе и не обсуждать хотя бы на первых свиданиях, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Бывшие

Когда рассказы о "том козле" или "той стерве" занимают половину вечера - это опасный сигнал.

"Потому что этот человек, который не отпустил прошлое и не готов к чему-то новому. А вы точно не хотите быть эмоциональным реабилитологом", - говорит специалист.

Деньги и финансовые ожидания

"Сколько ты зарабатываешь?" или "Ты за равноправие в общем бюджете?" - вопросы, которые на первом свидании звучат как проверка на спонсорство. Они вызывают напряжение и подозрение.

Дети и свадьба - уже завтра?

Даже если вы мечтаете о семье, не стоит задавать прямые вопросы вроде "какие имена ты хочешь детям?" или "а ты за пышную свадьбу?". Это создает атмосферу давления.

"Темы из раздела "жизненные планы" лучше обсуждать тогда, когда появилась связь и вы уверены, что хотите идти по жизни вместе", - советует эксперт.

Болезни и медицинские истории

Особенно с подробностями. И тем более - с фото. Никто не приходит на свидание, чтобы узнать, как выглядит ваш снимок МРТ или динамика давления за последний месяц.

Философия, политика, заговоры

Душевная глубина - это прекрасно, но не все готовы искать смысл жизни между кофе и чизкейком. А еще лучше избегать идеологических баталий, потому что это самый быстрый способ поссориться еще до второй чашки кофе.

Почему это важно с точки зрения психологии?

"Первые свидания - это зона безопасности. Задача не в том, чтобы сдать анкету в ЗАГС, а в том, чтобы понять, мне с этим человеком хорошо или нет. Темы-табу не всегда токсичны - просто их время еще не пришло. Сдержанность - это проявление эмоционального интеллекта", - добавляет Виталий Курсик.

Свидание не должно превращаться в допрос, потому что это - легкое взаимодействие с другим человеком. Успеете еще поговорить и о глубоком. А пока - дайте место химии.