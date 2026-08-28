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Борщевой набор дешевеет, но ненадолго: когда ждать новых ценников

16:00 28.08.2026 Пт
3 мин
Будет ли подорожание базовых продуктов?
aimg Мария Кучерявец aimg Елена Бджола
Борщевой набор дешевеет, но ненадолго: когда ждать новых ценников Фото: Борщевой набор в Украине подорожает осенью (Getty Images)
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Рост цен на продукты борщевого набора традиционно произойдет в осенне-зимний период. Однако резких скачков цен не прогнозируется.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пустые полки - временно. Почему из супермаркетов исчезают продукты и каких цен ждать осенью".

Цена борщевого набора

Есть ли риск перебоев с снабжением овощей борщового набора? Увеличатся ли цены на овощи борщового набора, или наоборот? На сколько?

Руководитель аналитического отдела ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка ответил, что в краткосрочной перспективе, в конце августа-сентябре, не ожидается дефицит борщового набора.

"Напротив, сейчас работает сезонный фактор нового урожая, и по большинству позиций предложение увеличивается. Это хорошо видно по розничным ценам", - говорит Гопка.

Картофель в среднем в августе стоит около 19 грн/кг, а его индекс цены по сравнению с июлем снизился более чем на 20%.

Морковь за август в мониторинге снизилась примерно с 45 до 25,65 грн/кг, свекла - с 26,50 до около 17,50 грн/кг.

Репчатый лук после уровней свыше 40 грн/кг в начале августа до 26 августа упал около 29 грн/кг.

"Поэтому сейчас борщевой набор скорее должен сезонно дешеветь или стабилизироваться, а риск более существенного подорожания смещается на зиму", - говорит эксперт.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук высказал свое мнение.

"Если смотреть по овощной группе, на сегодняшний день, слава Богу, у нас и хороший урожай, и нет проблем с возможностью реализовывать через ярмарки, магазины, соответственно, на прилавках базаров", - говорит он.

Однако есть такой фактор, как логистика и сезонность.

"Но, опять же, здесь тоже логистика, поэтому овощная группа фактически там сентябрь-октябрь, там не будет какого-то сверхбольшого скачка цен. Ну, может там на 3-5%, но, опять же, за счет цены на топливо".

Марчук отметил, что в осенне-зимний период, условно в начале ноября, условия для цен на овощи изменятся.

"Когда уже в большей степени мы не сможем предлагать достаточное количество овощей, которые мы собрали под открытым грунтом, рынок будет активно наполняться тепличными овощами. А это совсем другое ценообразование, чем то, что из грядки", - уточнил Марчук.

Он пояснил, что существует очень большое поколение света и тепла для тепличных овощей, поэтому цены будут расти.

"Соответственно, овощная группа, за счет поставок на рынок тепличных, будет расти. Даже там может быть и 20-30% , а зимой еще больше", - отметил Марчук.

Также он добавил, что будет иметь значение ситуация с электроэнергией осенью и зимой.

"Но, опять же, заранее не будем так далеко гнать, потому что не знаю, какое у нас там будет начало этой зимой или осенью в условиях поставки электроэнергии. Поэтому эти продукты осенью будут подниматься в цене", - резюмировал он.

Ранее РБК-Украина писало, что дефицита гречки в Украине не будет, но в ближайшее время эта популярная крупа может подорожать до 85 гривен за килограмм.

Также сообщалось, что украинцы ожидали традиционного летнего удешевления овощей в этом году. Однако мнения экспертов по поводу окончательных цен несколько разошлись. На ситуацию давили как весенние заморозки, так и сезонные общие тренды.

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