Боррель призвал Китай способствовать мирному процессу в Украине и прекратить экспорт в РФ

Боррель встретился сегодня с министром иностранных дел КНР Ван И в Лаосе, в рамках министерской встречи АСЕАН.

В ходе встречи стороны обсудили отношения между Европейским союзом и Китаем. В частности, глава дипломатии ЕС объяснил, почему блок считает войну России против Украины экзистенциальной угрозой для Европы. Также он выразил свою обеспокоенность, поскольку экспорт Китаем большого количества товаров и изделий двойного назначения является поддержкой России в наращивании ее военной техники.

Боррель призвал КНР использовать свое влияние на РФ, чтобы способствовать прекращению войны, а также попросил поддержать мирный процесс в Украине. В то же время, дипломат отметил, что совместное заявление Китая с Бразилией от мая 2024 года не является движением в этом направлении.