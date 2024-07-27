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Боррель призвал Китай способствовать мирному процессу в Украине и прекратить экспорт в РФ

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Китай способствовать мирному процессу в Украине и прекратить экспорт товаров двойного назначения в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской службы по внешним делам.

Боррель встретился сегодня с министром иностранных дел КНР Ван И в Лаосе, в рамках министерской встречи АСЕАН.

В ходе встречи стороны обсудили отношения между Европейским союзом и Китаем. В частности, глава дипломатии ЕС объяснил, почему блок считает войну России против Украины экзистенциальной угрозой для Европы. Также он выразил свою обеспокоенность, поскольку экспорт Китаем большого количества товаров и изделий двойного назначения является поддержкой России в наращивании ее военной техники.

Боррель призвал КНР использовать свое влияние на РФ, чтобы способствовать прекращению войны, а также попросил поддержать мирный процесс в Украине. В то же время, дипломат отметил, что совместное заявление Китая с Бразилией от мая 2024 года не является движением в этом направлении.

Напомним, что по словам Борреля, следующий саммит мира должен пройти с участием России. Однако конференция должна проходить на основе международного права, а не на условиях российского диктатора Владимира Путина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина уже начала подготовку ко второму мирному саммиту. Он предусматривает встречи на уровне министров и советников глав государств.

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