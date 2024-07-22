Как Украина готовится ко второму саммиту мира, куда могут пригласить РФ

Украинские власти уже начали подготовку ко второму саммиту мира. Она предусматривает встречи на уровне министров и советников глав государств.

Более детально о планах Киева в преддверии второго саммита, - в материале РБК-Украина .

Содержание

Три ключевых темы

Стоит заметить, что Украина в ходе первого саммита мира, который прошел 15-16 июня, сфокусировалась на трех основных пунктах формулы мира:

ядерная и энергетическая безопасность;

продовольственная безопасность;

обмен пленными между Украиной всех на всех (также пункт предусматривает возвращение депортированных в РФ украинских детей).

Итоговое коммюнике, в котором были прописаны эти три пункта, поддержали по состоянию на сегодня 93 страны и шесть международных организаций.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, работу над реализацией этих трех вышеупомянутых пунктов формулы мира начнут на встречах на уровне советников и министров.

Первая такая встреча пройдет в Катаре в конце июля-начале августа, где чиновники сосредоточатся на энергетической безопасности Украины. В августе в Турции состоится встреча по продовольственной безопасности. При этом в сентябре в Канаде советники глав государств обсудят обмен пленными всех на всех.

Зеленский подчеркивал, что по итогам таких встреч планируется наработать план на второй саммит мира.

"Как мы шли, по такому плану мы и будем продолжать идти. После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов", - отмечал глава государства.

Он поставил задачу перед украинскими чиновниками, чтобы те уже в ноябре подготовили план и второй саммит мира.

Где может состояться саммит

Как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ожидается, что второй саммит мира Украина проведет в одной из стран Глобального Юга.

"Здесь есть несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита. Но важно, что время между первым и вторым саммитом не будет пустым", - заявил он.

При этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Time уточнял, что Киев ожидает организовать мероприятие в Саудовской Аравии. Пока неизвестно, есть ли между странами соответствующие договоренности.

Примечательно, что Саудовская Аравия была одной из стран-участниц первого саммита, которая отказалась поддерживать итоговое коммюнике.