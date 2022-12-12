ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС введет новые санкции против Ирана в случае передачи РФ баллистических ракет

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 12 декабря 2022 17:51
ЕС введет новые санкции против Ирана в случае передачи РФ баллистических ракет Фото: ЕС введет новые санкции против Ирана в случае передачи РФ баллистических ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Европейский Союз пригрозил Ирану новым пакетом санкций в случае передачи России баллистических ракет и дальнейшей поддержки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Европейский Союз решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия в Россию, в частности любых шагов, направленных на возможную передачу России баллистических ракет малой дальности", - говорится в сообщении.

В Совете ЕС заявили, что в случае дальнейшей поддержки Ираном российского вторжения в Украину, против него могут быть введены новый пакет санкций.

Кроме того, согласно официальному сообщению, в ЕС убеждены, что предоставленные Ираном беспилотники используются Россией против украинского гражданского населения и инфраструктуры, вызывая "ужасные разрушения и человеческие страдания".

Ранее мы писали, что Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами стран.

Также сообщалось, что по мнению Белого дома, сотрудничество России и Ирана в военной сфере превратилось в "полноценное оборонное партнерство". И оно будет только расти в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Иран Санкции против Ирана
NEWS
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство