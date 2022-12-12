ЕС введет новые санкции против Ирана в случае передачи РФ баллистических ракет
Европейский Союз пригрозил Ирану новым пакетом санкций в случае передачи России баллистических ракет и дальнейшей поддержки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
"Европейский Союз решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия в Россию, в частности любых шагов, направленных на возможную передачу России баллистических ракет малой дальности", - говорится в сообщении.
В Совете ЕС заявили, что в случае дальнейшей поддержки Ираном российского вторжения в Украину, против него могут быть введены новый пакет санкций.
Кроме того, согласно официальному сообщению, в ЕС убеждены, что предоставленные Ираном беспилотники используются Россией против украинского гражданского населения и инфраструктуры, вызывая "ужасные разрушения и человеческие страдания".
Ранее мы писали, что Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами стран.
Также сообщалось, что по мнению Белого дома, сотрудничество России и Ирана в военной сфере превратилось в "полноценное оборонное партнерство". И оно будет только расти в ближайшее время.
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