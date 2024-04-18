Боррель призвал ЕС предоставить Украине системы ПВО, которые "стоят в казармах на всякий случай"

ПВО для Украины

Стоит отметить, что потребность Украины в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.

Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. В частности, было принято решение о передаче дополнительной системы Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.

Стоит отметить, что в приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику.

В настоящее время Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран-членов Альянса есть достаточное количество систем противовоздушной обороны, которые можно предоставить Украине для защиты от российских атак.

Тем временем Германия направила письма десяткам стран, в которых призывает усилить противовоздушную оборону Украины.

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