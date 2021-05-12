Боррель висловив лідеру Палестини стурбованість загостренням ситуацією в Секторі Газа

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель провів телефонну розмову з палестинським лідером Махмудом Аббасом. В ході бесіди він висловив стурбованість через загибель людей в результаті загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинським рухом ХАМАС .

Про це Жозеп Боррель повідомив у своєму Twitter .

"Поговорив з президентом (Палестини - ред.) Махмудом Аббасом і висловив тривогу через загибель людей. Необхідно докласти всіх зусиль на деескалацію ситуації. Статус-кво святих місць потрібно поважати", - написав Боррель.

Він також від імені ЄС висловив стурбованість "великою кількістю смертей і поранень серед мирного населення, в тому числі дітей". Боррель зазначив, що пуски ракет з боку ХАМАС та інших угруповань по цивільному населенню Ізраїлю є неприпустимими.

"Пріоритетом має бути захист мирних жителів", - додав він.