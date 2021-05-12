Боррель висловив лідеру Палестини стурбованість загостренням ситуацією в Секторі Газа

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель провів телефонну розмову з палестинським лідером Махмудом Аббасом. В ході бесіди він висловив стурбованість через загибель людей в результаті загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинським рухом ХАМАС.
Про це Жозеп Боррель повідомив у своєму Twitter.
"Поговорив з президентом (Палестини - ред.) Махмудом Аббасом і висловив тривогу через загибель людей. Необхідно докласти всіх зусиль на деескалацію ситуації. Статус-кво святих місць потрібно поважати", - написав Боррель.
Він також від імені ЄС висловив стурбованість "великою кількістю смертей і поранень серед мирного населення, в тому числі дітей". Боррель зазначив, що пуски ракет з боку ХАМАС та інших угруповань по цивільному населенню Ізраїлю є неприпустимими.
"Пріоритетом має бути захист мирних жителів", - додав він.
Нагадаємо, в останні дні конфлікт між Ізраїлем і Палестиною загострився. Сторони щодня обмінюються обстрілами. Що стало причиною загострення, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.
На тлі загострення ситуації і ракетних обстрілів Ізраїль ввів обмеження для жителів країни. Спеціальні інструкції з безпеки діятимуть до полудня 14 травня.
Додамо, на загострення конфлікту Палестини та Ізраїлю відреагував президент України Володимир Зеленський.