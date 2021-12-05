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Пентагон підтвердив готовність допомогти Україні захиститися від Росії

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Вашингтон, Неділя 05 грудня 2021 09:57
Пентагон підтвердив готовність допомогти Україні захиститися від Росії Фото: глава Пентагона Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство оборони США підтверджує готовність допомогти Україні захиститися у разі вторгнення Російської Федерації. Вашингтон підтримує Київ у захисті суверенних територій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ft.com.

Зокрема, глава Пентагон Ллойд Остін на форумі в Каліфорнії нагадав, що Росія вторглася до України ще в 2014 році. І на сьогодні Вашингтон залишається прихильним допомоги Україні в захисті її суверенної території.

За словами Остіна, США вже постачали Україні летальну зброю і шукають способи надання додаткової допомоги. А майбутні контакти президентів США і Росії він охарактеризував як "можливість для дипломатії і лідерства".

"Ми збираємося продовжити співпрацю з нашими союзниками і партнерами в регіоні. І ми продовжимо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію", - додав Остін.

Нагадаємо, напередодні німецький Bild показав російські сценарії вторгнення в Україну у три етапи.

У Москві заявили, що за нагнітанням напруженості нібито стоїть саме Захід.

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