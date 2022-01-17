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Не найімовірніший сценарій: Боррель про можливість війни України з Росією

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Понеділок 17 січня 2022 22:48
Не найімовірніший сценарій: Боррель про можливість війни України з Росією Фото: верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулось засідання Комітету Європарламенту щодо ситуації навколо України. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що не вважає повномасштабне вторгнення Російської Федерації - найімовірнішим сценарієм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Борреля.

"Масована атака на Україну не здається мені найбільш можливим сценарієм", - відзначив Боррель.

Водночас Боррель закликав Російську Федерацію до деескалації біля кордонів нашої країни та зауважив, що не може бути безпеки Європи без безпеки України.

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