Боррель рассказал о возможности переориентации ЕС экспорта снарядов для Украины

Глава европейской дипломатии высказался о такой возможности перед встречей министров обороны государств-членов Евросоюза в Брюсселе, на котором обсудят объявленный весной план по передаче Украине миллиона снарядов в течение года

По его словам, примерно 40 процентов продукции направляется в третьи страны.

"Следовательно, нехватки производственных мощностей нет, проблема в том, что они отправляют свою продукцию на другие рынки. Поэтому, возможно, нам нужно попытаться перевести это производство на приоритетное для Украины", - отметил Боррель.

Он заявил, что уже завершен один из трех этапов плана ЕС по передаче Украине миллиона боеприпасов в год, который должен быть выполнен до конца марта 2024-го.

"Первый этап предусматривал предоставление армиями имеющихся запасов, и он уже завершен. И здесь мы достигли того, что и предполагали - более 300 тысяч снарядов было предоставлено", - сказал высокопоставленный дипломат.

Теперь поставки уже зависят от нового производства, которое связано с контрактами, что были подписаны странами-членами ЕС с производителями, добавил Боррель.

Миллион артснарядов для Украины

Напомним, в начале мая этого года Совет Евросоюза поддержал инициативу, в рамках которой Украине планировалось передать миллион артиллерийских снарядов до конца 2023 года.

Верховный представитель Евросоюза по безопасности Жозеп Боррель весной объявил о трехэтапном плане, согласно которому ЕС должен предоставить Украине миллион артбоеприпасов в течение 12 месяцев, сначала с помощью имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении производства.

Уже 5 сентября Европейское оборонное агентство подписало первые контракты по совместной закупке артиллерийских снарядов для наших военных. Украине предоставляют 155-мм снаряды, которые подходят для артиллерии стран Запада.

В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о том, что ЕС выполнит обещание о передаче Украине миллиона снарядов до конца года.

Недавно несколько европейских дипломатов на правах анонимности сообщили СМИ, что в ЕС опасаются, что блок может не успеть предоставить Украине миллионы боеприпасов в обещанные сроки - до марта 2024 года.

Вчера, 13 ноября, глава европейской дипломатии Боррель подтвердил, что страны ЕС могут не предоставить Украине миллион артснарядов до конца 2023 года, как было запланировано ранее.