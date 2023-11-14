Боррель розповів про можливість переорієнтування ЄС експорту снарядів для України

Глава європейської дипломатії висловився про таку можливість перед зустріччю міністрів оборони держав-членів Євросоюзу у Брюсселі, на якому обговорять оголошений навесні план із постачання Україні мільйона снарядів протягом року

За його словами, приблизно 40 відсотків продукції прямує до третіх країн.

"Отже, браку виробничих потужностей немає, проблема в тому, що вони відправляють свою продукцію на інші ринки. Тому, можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне для України", - зазначив Боррель.

Він заявив, що вже завершений один із трьох етапів плану ЄС щодо передачі Україні мільйона боєприпасів на рік, який має бути виконаний до кінця березня 2024-го.

"Перший етап передбачав надання арміями наявних запасів, і він уже завершений. І тут ми досягли того, що й передбачали, - понад 300 тисяч снарядів було надано", - сказав високопоставлений дипломат.

Тепер постачання вже залежить від нового виробництва, яке пов'язане з контрактами, підписаними країнами-членами ЄС з виробниками, додав Боррель.

Мільйон артснарядів для України

Нагадаємо, на початку травня цього року Рада Євросоюзу підтримала ініціативу, в рамках якої Україні планувалося передати мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року.

Верховний представник Євросоюзу з безпеки Жозеп Боррель навесні оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС має надати Україні мільйон артбоєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення виробництва.

Вже 5 вересня Європейське оборонне агентство підписало перші контракти щодо спільної закупівлі артилерійських снарядів для наших військових. Україні надають 155 мм снаряди, які підходять для артилерії країн Заходу.

У вересні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявляла про те, що ЄС виконає обіцянку про передачу Україні мільйона снарядів до кінця року.

Нещодавно кілька європейських дипломатів на правах анонімності повідомили ЗМІ, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйони боєприпасів у обіцяні терміни - до березня 2024 року.

Учора, 13 листопада, глава європейської дипломатії Боррель підтвердив, що країни ЄС можуть не надати Україні мільйона артснарядів до кінця 2023 року, як було заплановано раніше.