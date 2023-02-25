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Китай заблокировал коммюнике саммита G20 с осуждением вторжения России в Украину

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Индия, Суббота 25 февраля 2023 09:56
Китай заблокировал коммюнике саммита G20 с осуждением вторжения России в Украину Фото: Саммит G20 завершится без коммюнике (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Саммит министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" (G20), организованный Индией, скорее всего, завершится без совместного коммюнике, из-за разногласий по поводу войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соединенные Штаты и их союзники по Большой семерке (G7) непреклонны в требовании в коммюнике прямо осудить Россию за вторжение в Украину, против чего выступили российская и китайская делегации.

Кроме того, Индия настаивает на том, чтобы не использовалось слово "война" в коммюнике, сообщили агентству Reuters представители G20. Индия, которая в этом году председательствует в G20, придерживается нейтральной позиции в отношении войны, отказываясь обвинять Россию во вторжении и резко увеличив закупки российской нефти.

Индия и Китай были среди стран, которые 23 февраля, когда ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за то, чтобы потребовать от Москвы вывести свои войска с Украины и прекратить боевые действия.

Помимо стран G7, в блок G20 входят также такие страны, как Австралия, Бразилия и Саудовская Аравия.

Высокопоставленный источник G20 сказал, что переговоры по коммюнике были трудными, поскольку Россия и Китай блокировали предложения западных стран.

Источник и несколько других официальных лиц заявили, что, если не будет сюрприза в последнюю минуту, консенсус по коммюнике маловероятен и что встреча, скорее всего, закончится заявлением принимающей стороны, подытоживающим обсуждения.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен на финансовом саммите G20 в индийском Бангалоре назвала представителей России соучастниками военных преступлений.

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