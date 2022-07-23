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Боррель про ракетний удар по порту Одеси: демонструє повне ігнорування РФ зобов'язань

Фото: глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз засудив ракетний удар Росії по порту в Одесі. У Брюсселі вважають, що РФ повністю порушує свої зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу європейської дипломатії Жозепа Борреля у Twitter.

"Удар по ключовій для експорту зерна цілі через день після підписання Стамбульських угод особливо осудний і вкотре демонструє ігнорування Росією міжнародного права та зобов’язань", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, що сьогодні Росія вдарила ракетами по порту в Одесі. Там знаходилося зерно для експорту, про що було вчора домовлено під час підписання угод у Стамбулі.

Генсек ООН засудив такі дії Росії і нагадав, що дотримання умов є обов'язковим для всіх сторін.

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