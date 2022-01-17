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Боррель: необхідно переглянути архітектуру безпеки ЄС

Автор: Артур Родивилов

ЄС згоден з тим, що європейську структуру безпеки потрібно переглядати. Зміна могла б принести вигоду всім сторонам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Боррель зазначив ,що "після загальноєвропейської наради в Гельсінкі, що відбулася в 1975 році, відбулося багато змін".

"Не існує більше СРСР. Тому, якщо обговорення цих питань є метою Росії, ми маємо змінювати порядок денний і збільшувати число учасників дискусій", - сказав він.

Боррель повідомив, що на 24 січня запланована чергова нарада ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"До нього ми маємо підготувати пропозиції щодо архітектури безпеки у разі виникнення такої необхідності", - додав він.

Європа, за його словами, "не претендувала на те, щоб бути присутнім за столом переговорів на зустрічах США і Росії, але якщо ці дискусії продовжаться, то вона має бути їх учасницею".

"Європейська безпека не має обговорюватися без нашої участі. Жодні рішення не можуть прийматися без участі європейців", - сказав Боррель.

Нагадаємо, 10 січня США і Росія провели перший раунд переговорів з приводу так званих "гарантій безпеки". Через два дні. 12 січня, у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО.

Зазначимо, 13 січня відбулася зустріч ОБСЄ та Росії щодо "гарантій".

Як повідомляло РБК-Україна, Росія залишилася незадоволена результатами переговорів щодо "гарантій безпеки".

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