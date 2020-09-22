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Боррель і глава Євроради відвідають Донбас

Автор: РБК-Україна

Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель повідомив, що через кілька днів повернеться в Україну. Він спільно з головою Європейської ради Шарлем Мішелем відвідають Донбас.

Про це Боррель заявив під час брифінгу.

"Через кілька днів я знову повернуся в Україну. На цей раз спільно з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Ми відвідаємо Донбас для ознайомлення з політикою ситуації з безпеки", - повідомив він.

Він також додав, що коронавірус погіршив гуманітарну ситуацію на Сході України. І зазначив, що ЄС дав 150 млн євро допомоги.

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"Ми є найбільшим провайдером гуманітарної допомоги", - додав Боррель.

Нагадаємо, сьогодні з першим візитом до Києва прибув віце-президент Єврокомісії та верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель вже зустрівся з міністром оборони України Андрієм Тараном; сторони обговорили співробітництво між Україною та ЄС.

Також з віце-президентом ЄК зустрівся президент Володимир Зеленський. Під час зустрічі вони обговорили створення переговорного майданчика для деокупації Криму.

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