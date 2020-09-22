ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Боррель і Таран обговорили співпрацю України і ЄС

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 14:54
Боррель і Таран обговорили співпрацю України і ЄС
Фото: Боррель та Таран (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Андрій Козловський

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони України Андрієм Тараном. Вони обговорили співпрацю між Україною та Європейським союзом.

Про це Жозеп Боррель повідомив у своєму Twitter.

"Я зустрівся з міністром оборони Тараном, щоб обговорити співпрацю між Україною та ЄС у галузі безпеки та оборони. ЄС продовжує повністю підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України", - написав він.

Крім того, Боррель та члени очолюваної ним делегації Європейського Союзу взяли участь у щоденному церемоніалі вшанування загиблих українських захисників в Меморіальному комплексі на території Міністерства оборони України. Вони поклали квіти до Стели пам’яті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні Боррель прибув до Києва з офіційним візитом.

Також Боррель виступав за підтримку України в боротьбі з російською агресією і збереження санкцій проти РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Евросоюз
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся