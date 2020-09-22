Боррель и глава Евросовета посетят Донбасс

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что через несколько дней вернется в Украину. Он совместно с главой Европейского совета Шарлем Мишелем посетят Донбасс.

Об этом Боррель заявил во время брифинга.

"Через несколько дней я снова вернусь в Украину. На этот раз совместно с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Мы посетим Донбасс для ознакомления с политикой ситуации по безопасности", - сообщил он.

Он также добавил, что коронавирус ухудшил гуманитарную ситуацию на Востоке Украины. И отметил, что ЕС дал 150 млн евро помощи.

"Мы являемся крупнейшим провайдером гуманитарной помощи", - добавил Боррель.

Напомним, сегодня с первым визитом в Киев прибыл вице-президент Еврокомиссии и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель уже встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном; стороны обсудили сотрудничество между Украиной и ЕС.

Также с вице-президентом ЕК встретился президент Владимир Зеленский. Во время встречи они обсудили создание переговорной площадки для деоккупации Крыма.