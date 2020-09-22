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Сьогодні Київ відвідає віце-президент Єврокомісії Боррель

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 09:54
Сьогодні Київ відвідає віце-президент Єврокомісії Боррель
Фото: Жозеп Боррель (europarl.europa.com)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні Київ з офіційним візитом відвідає віце-президент Єврокомісії та верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Це його перший візит в Україну в посаді.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

У рамках візиту у чиновника запланована зустріч з главою МЗС Дмитром Кулебою. На ній вони обговорять питання співпраці Євросоюзу та України, включаючи підготовку 22-го саміту "Україна-ЄС", який відбудеться 1 жовтня в Брюсселі.

Також у Борреля запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, і міністром оборони Дмитром Тараном. Крім того, він планує відвідати Дорадчу місію Європейського Союзу в Україні (EUAM).

Спочатку візит високого представника ЄС був запланований на 15 березня, але поїздка була відстрочена через карантин у зв'язку з пандемією коронавіруса в Україні та Європі.

Раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з комісаром Європейського союзу з питань сусідства і розширення Олівером Варгеи прискорення роботи над "промисловим безвізом".

Також раніше Боррель виступав за підтримку України в боротьбі з російською агресією і збереження санкцій проти РФ.

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