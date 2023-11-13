Боррель анонсировал визит миссии ЕС в Украину для обсуждения гарантий безопасности

"Мы обсудили нашу военную поддержку и обязательства по безопасности. Вы знаете, что европейские лидеры на последней встрече Совета Европы поставили передо мной задачу укрепить обязательства ЕС по безопасности для Украины", - заявил он.

По словам Борреля, Евросоюз работает над этой задачей со странами-членами.

"В начале месяца (декабря, - ред.) мы отправим миссию в Украину, чтобы обсудить наше предложение с украинцами", - сказал он.

Гарантии безопасности для Украины

Страны "Большой семерки" 11-12 июля в Вильнюсе подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которая поможет не допустить повторного вторжения РФ до того, как Украина станет членом НАТО.

К Вильнюсской декларации по гарантиям безопасности также присоединились другие страны, и список расширяется.

Помимо этого, Украина начала двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с США и Британией.

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