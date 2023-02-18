Борьба Украины защищает Молдову от непосредственной опасности, - Санду

Россия уже ведет гибридную войну против Молдовы, однако борьба Украины защищает страну от прямой угрозы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Молдовы Майи Санду во время Мюнхенской конференции по безопасности.
"Пока Украина борется за свою территорию, нет непосредственной опасности", – заявила Санду.
Во время конференции, Санду напомнила о:
"Сейчас стало известно о новом плане - организовать протесты и начать переговоры о досрочных парламентских выборах... много кибератак и фейковых предупреждений о заложенных бомбах - все это дестабилизирует общество, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за войны России в Украине, создает опасность волнений и беспорядков, которые Россия могла бы использовать", - отметила президент Молдовы.
Санду отметила, что Молдова сегодня нуждается в помощи НАТО в мониторинге воздушного пространства, ПВО, поддержке стратегической разведки и киберсредствах.
В частности, президент Молдовы призвала дать совместный отпор российской пропаганде. Санду отметила необходимость борьбы с агитацией за войну и работе с соцсетями, распространяющими дезинформацию и пропаганду.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии. После этого Санду заявила о том, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов дестабилизировать ситуацию и сменить власть в ее стране.
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