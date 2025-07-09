Борьба за место: что нужно знать о творческих конкурсах, чтобы не пролететь с поступлением

Когда закрывают регистрацию на творческие конкурсы

Конкурсы должны проходить абитуриенты, которые поступают на творческие специальности. Например, архитектуру, дизайн и тому подобное.

Подать заявление на участие в творческом конкурсе можно в личном кабинете абитуриента:

на бюджет до 18:00 10 июля;

для поступления исключительно на контракт - до 18:00 25 июля.

Борьба за участие: количество мест в творческих конкурсах ограничено

Количество мест для участия в творческих конкурсах в некоторых заведениях может быть ограничено, поскольку ЗВО имеют право самостоятельно организовывать проведение конкурсов, в том числе определять количество сессий, их график, а также техническую емкость каждой из них.

"Этот вопрос относится к сфере академической автономии ЗВО, которую гарантирует законодательство о высшем образовании", - пояснили в МОН в комментарии РБК-Украина.

Также в ведомстве пояснили, что творческие конкурсы требуют личного участия абитуриента, специально подготовленных помещений и работы профессиональных комиссий.

"Это означает, что каждая сессия имеет физические пределы по количеству участников, которых реально можно оценить за день. В пределах одного потока не может быть произвольного количества участников - преподаватели, которые проводят конкурсы, не могут работать круглосуточно", - отметили в МОН.

Отметим, что в этом году, ажиотаж прослеживается в Национальном университете "Львовская политехника". Там на специальности "архитектура и градостроительство" ввели дополнительный день для конкурса, поскольку на запланированные даты быстро набрались участники.

Как проверить актуальность заявок на конкурсы

При подаче заявок следует проверять их статус в личном кабинете абитуриента. Обработка информации занимает определенное время. Важно, что система регистрации технически не блокирует возможность подать заявку даже после заполнения мест, ведь ЗВО имеет право дополнительно открыть новые сессии или скорректировать график.

"Если такая возможность возникает - абитуриент получает подтверждение об участии или предложение выбрать другую дату", - заявили эксперты.

Абитуриентам, которые будут испытывать свои умения в нескольких вузах, следует согласовать участие в творческих конкурсах. Если дата совпадет - придется ставить приоритет.

"Поступающие на творческие специальности должны быть готовы к определенной гибкости в организации своего участия. Как и в предыдущие годы, сроки проведения творческих конкурсов рассчитаны на реальные возможности заведений и потребность в добропорядочном оценивании до старта подачи заявлений на бюджет", - объяснили в МОН.

Отметим также, что регистрация на творческий конкурс не является регистрацией на вступ - на поступление нужно подавать отдельную заявку.

Заявки на участие в конкурсе должны получить статус "подтверждено" или "отменено" (скриншот)

Где искать результаты конкурсов

Программы творческих конкурсов обнародуют на сайтах вузов. По итогам творческого конкурса абитуриент получает оценку по шкале от 100 до 200 баллов (с шагом в один балл) или же принимается решение о неудовлетворительной оценке результатов ("неудовлетворительно").

Результаты конкурса должны быть оценены и обнародованы не позднее следующего дня после его проведения. Официальное объявление результатов творческих конкурсов на места государственного и регионального заказа, а также информация о достижении минимального проходного балла публикуют на официальных сайтах высших учебных заведений.