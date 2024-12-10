"Борьба за каждый подъезд": в ОТУВ "Луганск" рассказали о боях в Торецке

По ее словам, ситуация на фронте настолько сложна, что сейчас невозможно точно сказать, какие именно части города контролируют украинские силы, а какие противник.

"Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж", - рассказала она.

Военнослужащая подчеркнула, что ВСУ продолжают сдерживать врага.

Однако спикер ОТУВ "Луганск" сообщила, что Россия теряет большое количество своих военных.

"Даже за какое-нибудь продвижение он платит огромную цену своим личным составом", - отметила Бобовникова.

Кроме того, она добавила, что российская армия ежедневно теряет в Торецке до 100 военных.

Ситуация в Торецке

В этом направлении фронта ситуация остается крайне напряженной. Городские бои продолжаются, и линия боевого столкновения постоянно меняется.

Несмотря на сложность ситуации, Силы обороны Украины успешно уничтожают военную технику РФ, включая танки и БМП, которые использовались врагом для наступления. Но оккупанты продолжают пытаться охватить город.

Силы обороны Украины держат свои оборонные позиции, нанося врагу большие потери.