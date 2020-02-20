Бородянський: завдяки екстрасенсам розкрито багато кримінальних справ

Фото: Володимир Бородянський (РБК-Україна)

Бородянський заявив, що екстрасенси допомогли невинним вийти на свободу

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що завдяки екстрасенсам було розкрито багато кримінальних справ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю "Громадське".

Зокрема, Бородянський прокоментував питання про те, як могла стати міністром культури особа, яка раніше керувала телеканалом з програмою "Битва екстрасенсів" в сітці мовлення. За його словами, програма принесла користь.

"Завдяки "Битві екстрасенсів" було розслідувано багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з в'язниць", - заявив Бородянський.

Він підкреслив, що має на увазі саме допомогу від самих екстрасенсів.

Нагадаємо, раніше Бородянський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що заборона російських соціальних мереж і медіа треба продовжувати. Крім того, в інтерв'ю він також заявив, що не бачив нічого поганого в "Битві екстрасенсів".

Він також розповів, що над запуском нового телеканалу для окупованих територій працює режисер серіалу "Слуга народу" Олексій Кирющенко. За його словами, сама команда "Студії Квартал 95" не має ніякого відношення до запуску нового телеканалу.