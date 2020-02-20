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Бородянский: благодаря экстрасенсам раскрыто много уголовных дел

Новости » Общество     20.02.2020 - 17:36
Бородянский: благодаря экстрасенсам раскрыто много уголовных дел
Фото: Владимир Бородянский (РБК-Украина)

Бородянский заявил, что экстрасенсы помогли невиновным выйти на свободу

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что благодаря экстрасенсам было раскрыто много уголовных дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью "Громадське".

В частности, Бородянский прокомментировал вопрос о том, как мог стать министром культуры человек, который ранее руководил телеканалом с программой "Битва экстрасенсов" в сетке вещания. По его словам, программа принесла пользу.

"Благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", - заявил Бородянский.

Он подчеркнул, что имеет в виду именно помощь от самих экстрасенсов.

Напомним, ранее Бородянский в интервью РБК-Украина заявил, что запрет российских социальных сетей и медиа нужно продолжать. Кроме того, в интервью он также заявил, что не видел ничего плохого в "Битве экстрасенсов".

Он также рассказал, что над запуском нового телеканала для оккупированных территорий работает режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко. По его словам, сама команда "Студии Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску нового телеканала.

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