Для мешканців Ірпеня збудують новий ЖК на 1000 квартир і з укриттям, - Тимошенко
Київська обласна військова адміністрація розробила проєкт будівництва в Ірпені житлового комплексу із соціальною інфраструктурою для людей, які втратили своє житло. Орієнтовна житлова площа майбутнього ЖК - 50 тис. м².
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
За його інформацією, орієнтовна загальна кількість квартир у новому житловому комплексі має становити 900-1000 одиниць.
Серед обов’язкових вимог до будівництва: безбар’єрність, енергозбереження та розміщення укриття.
"Виконати всі роботи плануємо за п'ять місяців", - повідомив Тимошенко.
Він також розповів, що будівництво ще одного такого житлового комплексу планується у Бородянці Київської області.
Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що для родичів українського військового, який загинув під Ізюмом захищаючи країну, держава зводить будинок у селі Дмитрівка на Київщині.