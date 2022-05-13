Для мешканців Ірпеня збудують новий ЖК на 1000 квартир і з укриттям, - Тимошенко

Київська обласна військова адміністрація розробила проєкт будівництва в Ірпені житлового комплексу із соціальною інфраструктурою для людей, які втратили своє житло. Орієнтовна житлова площа майбутнього ЖК - 50 тис. м².

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram .

За його інформацією, орієнтовна загальна кількість квартир у новому житловому комплексі має становити 900-1000 одиниць.

Серед обов’язкових вимог до будівництва: безбар’єрність, енергозбереження та розміщення укриття.

"Виконати всі роботи плануємо за п'ять місяців", - повідомив Тимошенко.

Він також розповів, що будівництво ще одного такого житлового комплексу планується у Бородянці Київської області.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що для родичів українського військового, який загинув під Ізюмом захищаючи країну, держава зводить будинок у селі Дмитрівка на Київщині.