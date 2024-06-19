В Боровской громаде планируют принудительно эвакуировать детей. Синегубов рассказал детали

"Боровское направление рассматривали и рассматривали как потенциально опасное, так же как и север нашей территории, так же как и Купянское направление. Да, действительно, сейчас у нас так же есть информация от наших военных по формированию определенной ударной группировки. Это не первый раз, это фактически происходит в течение последнего года", - сказал глава области.

Синегубов пояснил, что россияне всеми своими действиями демонстрируют, что это направление они считают для себя перспективным, потому что там действительно усиливаются и атаки, и обстрелы Боровой, а также других населенных пунктов, которые входят в состав этой громады.

Чиновник добавил, что на ближайшем Совете обороны Харьковской области по представлению районной военной администрации планируется принять решение о принудительной эвакуации детей из ряда населенных пунктов в этой громаде.

"Это все входит в состав Боровской громады, кроме самой фактически Боровой, то есть этого населенного пункта. Они фактически будут входить, эти населенные пункты в, скажем так, "оранжевую зону" опасности. Ну и дальше будем рассматривать вопрос об эвакуации гражданского населения", - пояснил Синегубов.

Ситуация в Боровой

Начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный заявлял, что в громаде проживает около 7,7 тысяч человек

Он пояснил, что в прифронтовых населенных пунктах может находиться около 150 человек, однако детей там совсем нет.

Тертышный также пояснил, что будет приниматься решение об эвакуации детей из "оранжевой зоны", речь идет об около 30 детей. Однако об общей эвакуации в общине речь пока не идет.

Бои за Боровую

В начале вторжения российские силы захватили значительные территории Харьковской области, включая Боровую. Украинские войска активно оборонялись и проводили контратаки, стремясь вернуть контроль над утраченной территорией.

К лету и осени 2022 года украинские силы начали большое контрнаступление в Харьковской области. Во время этого контрнаступления они смогли отбросить российские войска и вернуть под свой контроль значительные территории, включая Боровую.

Это стало важным стратегическим успехом для Украины, поскольку позволило ослабить давление на другие ключевые точки и улучшить общую ситуацию на фронте.