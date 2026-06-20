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В Борисполе собаки загрызли женщину до смерти

14:23 20.06.2026 Сб
1 мин
Владелице животных грозит наказание
aimg Татьяна Степанова
В Борисполе собаки загрызли женщину до смерти Иллюстративное фото: в Борисполе собаки загрызли женщину до смерти (Getty Images)
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В Борисполе Киевской области две собаки породы кане-корсо загрызли насмерть 79-летнюю женщину. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

По предварительным данным, 19 июня около 15:40 в городе Борисполь две собаки породы кане-корсо выбежали из частного домовладения через неплотно закрытую калитку и попали во двор соседнего дома, где набросились на человека.

В результате нападения животных 79-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где скончалась.

Под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

Владелицу собак задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, собак изъяли и доставили в кинологический центр. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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