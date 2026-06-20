ua en ru
Сб, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Борисполі собаки насмерть загризли жінку

14:23 20.06.2026 Сб
1 хв
Власниці тварин загрожує покарання
aimg Тетяна Степанова
У Борисполі собаки насмерть загризли жінку Ілюстративне фото: у Борисполі собаки насмерть загризли жінку (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Борисполі Київської області дві собаки породи кане-корсо насмерть загризли 79-річну жінку. Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За попередніми даними, 19 червня близько 15:40 у місті Бориспіль дві собаки породи кане-корсо вибігли з приватного домоволодіння через нещільно зачинену хвіртку та потрапили на сусіднє подвір’я, де накинулися на людину.

Унаслідок нападу тварин 79-річна жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу було госпіталізовано до лікарні, де вона померла.

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом заподіяння смерті через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

Власницю собак затримано в порядку ст. 208 КПК України, собак вилучено до кінологічного центру. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Читайте також: Вигул собак за правилами: з якого віку це може робити дитина та що заборонено
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бориспіль
Новини
ЗСУ вдарили по мосту, який з'єднує окупований Крим із фронтом
ЗСУ вдарили по мосту, який з'єднує окупований Крим із фронтом
Аналітика
Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering