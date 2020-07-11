У посольстві роз'яснили, кому дозволено в'їзд до Хорватії

Деякі категорії громадян звільняються від самоізоляції
Посольство України уточнило категорії громадян, яким дозволено в'їзд на територію Хорватії після посилення правил в'їзда в країну. Деякі категорії зможуть в'їжджати у Хорватію без необхідності проходження самоізоляції.
Про це повідомили в посольстві України в Хорватії.
зокрема, від обов'язкової самоізоляції будуть звільняти громадяни з правом на проживання в Хорватії з довгостроковою візою:
Також будуть звільнятися від необхідності самоізоляції громадяни, які подорожують транзитом. При цьому їм необхідно буде виїхати з Хорватії протягом 12 годин після в'їзду.
Для туристів або студентів навчальних закладів необхідно буде надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не пізніше 48 годин до в'їзду. Також вони можуть скоротити термін самоізоляції до 7 днів, якщо пройдуть за особистий рахунок тестування в Хорватії.
При цьому всі особи звільнені від самоізоляції повинні протягом 14 днів дотримуватись карантинних заходів:
Раніше РБК-Україна писало, що Хорватія 10 липня посилила правила в'їзду на територію країни для громадян України.
Також повідомлялося, що Хорватія потрапила в "зелений список" країн Міністерства охорони здоров'я, що дає можливість громадянам при в'їзді з цієї країни не проходити обов'язкову самоізоляцію.